Se formó en Herediano y señala a Jafet Soto por la formación de jugadores: “Pasaron cosas”

La formación de futbolistas en el Club Sport Herediano volvió a quedar bajo la lupa luego de unas declaraciones que no pasaron desapercibidas dentro del fútbol costarricense.

Rigoberto Jiménez, exjugador formado en las divisiones menores del conjunto florense y recordado como una de las grandes figuras históricas de la AD Santos de Guápiles, habló sin rodeos sobre su experiencia en el proceso formativo del club y dejó un mensaje que muchos interpretan como una advertencia directa hacia la gestión deportiva encabezada por Jafet Soto.

Jiménez participó recientemente en el programa Seguimos, conducido por el periodista Kevin Jiménez, donde repasó distintos momentos de su carrera y se detuvo especialmente en su etapa de formación en Herediano. El exfutbolista aclaró que no pretende desmerecer el trabajo que se realizó en su momento, pero sí dejó claro que considera que hubo aspectos que pudieron haberse desarrollado de una mejor manera.

¿Qué dijo Rigoberto Jiménez sobre las juveniles de Herediano?

“No voy a criticar mi formación, yo la hice en Herediano, pero pasaron cosas que las pudieron haber hecho mejor”, expresó el exjugador, en una frase que rápidamente generó repercusión entre los aficionados y seguidores del fútbol tico. Sus palabras apuntan a un tema que desde hace años se discute en Costa Rica: la necesidad de fortalecer los procesos formativos para que los jóvenes talentos puedan desarrollarse de manera más completa.

Según explicó Jiménez, el desafío no se limita únicamente a lo que ocurre dentro de la cancha. Para el exdelantero, la formación integral del futbolista debe contemplar distintos aspectos que muchas veces no reciben la atención suficiente en las academias. En su análisis, hay áreas clave que podrían potenciarse para preparar mejor a los jugadores que buscan dar el salto al fútbol profesional.

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“Tanto en la parte técnica, táctica hasta la parte integral”, señaló el exjugador al explicar qué aspectos considera que deben fortalecerse en el trabajo con jóvenes. Para Jiménez, el desarrollo del talento no debería centrarse únicamente en lo futbolístico, sino también en la formación humana y educativa de quienes aspiran a construir una carrera en el deporte.

De hecho, el propio exfutbolista confesó que ese pensamiento lo llevó a considerar la posibilidad de crear su propio proyecto formativo. Durante la entrevista explicó que en algún momento soñó con abrir una escuela de fútbol en la que pudiera transmitir esa visión más completa del desarrollo de los jugadores jóvenes. Y lo logró con su propia escuela de fútbol en donde busca darle a los más chicos lo que no tuvo en Herediano.

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Datos Claves

El exfutbolista Rigoberto Jiménez cuestionó las deficiencias en la formación integral del Herediano .

cuestionó las deficiencias en la formación integral del . Las declaraciones fueron emitidas en el programa Seguimos , conducido por el periodista Kevin Jiménez .

, conducido por el periodista . Jiménez fundó su propia escuela de fútbol para corregir carencias técnicas, tácticas e integrales.