"Revancha": Vladimir Quesada no se olvida de cuando la pasó mal en Saprissa

Saprissa ganó 3-0 este viernes por el Apertura 2024 de Costa Rica y consiguió lo que tanto necesitaba. Después de haber estado séptimo en el campeonato y de no haber podido mantener su valla invicta, el equipo finalmente goleó y lo logró.

Sin embargo la alegría resultó pasajera para Vladimir Quesada, quien no pudo mantener la sonrisa por mucho tiempo tras derrotar a Santa Ana con goles de Jefferson Brenes, Fabricio Alemán y Ariel Rodríguez.

La “revancha” que le quita el sueño a Vladimir Quesada en Saprissa

El asunto es que esta semana, Saprissa viajará a Nicaragua para enfrentar el martes a Real Estelí por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, justo el rival que lo eliminó en los cuartos de final el año pasado.

Por eso, antes del encuentro que se jugará en el Estadio Independencia, Vladimir Quesada se acordó de aquello. “Pienso que el pasado es pasado y allí queda, no lo vamos a resolver. Ojo, no lo estoy obviando, pero ya no podemos hacer nada”, remarcó el entrenador de Saprissa y enseguida desnudó su sed de cambiar el mal sabor de boca.

“El fútbol siempre da revancha. No es inmediato, a veces se da al tiempo y no con el mismo equipo, pero nos tocó otra vez”, aseguró el DT que seguramente intentará poner al mejor equipo posible cuando este martes visite a Real Etelí desde las 6 pm hora de Centroamérica.