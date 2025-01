De no creer: Keysher Fuller revela el sorprendente giro que lo llevó a firmar con Liberia y dejar plantado a Guanacasteca

El mercado de fichajes de Costa Rica vivió este jueves uno de los episodios más sorprendentes en los últimos años. Cuando todo apuntaba a que Keysher Fuller, lateral mundialista con la Selección Nacional, firmaría su contrato con AD Guanacasteca, una llamada inesperada cambió completamente el destino del jugador.

El futbolista de 30 años, quien tenía un acuerdo verbal con los pamperos, finalmente se convirtió en refuerzo de Municipal Liberia para el Torneo Clausura 2025.

ver también Fiesta en Alajuelense: Guimaraes ya tiene a su refuerzo estrella para el Clausura 2025

La explicación de Keysher Fuller tras el giro que sacudió el mercado

En pleno trayecto hacia Nicoya, Fuller reconsideró su decisión. “Iba de camino a Guanacasteca y me entró la llamada de Hansel (Hansel Zúñiga, director deportivo de Liberia). Me acercó una oferta y acepté”, le confió el jugador al periodista Kevin Jiménez.

El ex Cartaginés explicó que su decisión fue tomada de manera inmediata, ya que no había firmado ningún documento con Guanacasteca. “Yo tenía que llegar ayer, pero no pude, y hoy me llamaron cuando iba de camino. Me hicieron la oferta, acepté y me regresé. Firmo por un año”, detalló Fuller.

¿Cómo se refuerza Liberia de cara al Clausura 2025?

En Liberia, la llegada del lateral internacional con La Tricolor se suma a las incorporaciones de Deyverjen Mattews (Cariari), Jossimar Pemberton (libre de Cartaginés), Johan Cortés (Pérez Zeledón), Jesús Henestrosa (mexicano, Leones Negros), Jefferson Sánchez (Santos), Anthony Monreal (Guanacasteca) y Gabriel Leiva (San Carlos).

Publicidad

Publicidad

ver también Golpe en el mercado: Saprissa aprovecha el gran error de Jafet Soto y lo expone ante Herediano

Este giro de última hora añade una capa de tensión al partido inaugural del Torneo Clausura 2025, en el que Municipal Liberia enfrentará a AD Guanacasteca este viernes a las 7:00 p.m., hora de Centroamérica.