Antes de retomar esta semana las Eliminatorias, en el entorno de la Selección de Costa Rica reconocen que existen ciertos factores que podrían complicar el desempeño del equipo, tal como había anticipado Miguel Herrera.

El técnico ha insistido en que su grupo debe estar preparado para afrontar cualquier escenario adverso, tanto dentro como fuera del campo, y que la clave estará en mantener la concentración y la intensidad sin depender de elementos externos.

Una preocupación grande de Miguel Herrera en Costa Rica

En compromisos anteriores, Miguel “Piojo” Herrera ya había manifestado su inquietud por la falta de ese “empuje” desde las gradas que suele marcar diferencia en otros países.

Para Herrera en Costa Rica no se lograba generar en casa esa presión que intimida al rival y motiva al propio equipo, algo fundamental en eliminatorias.

¿Costa Rica se hace fuerte en casa?

Según informó La Nación, una fuente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó que, hasta el momento, se han vendido cerca de 11 mil entradas para el partido eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua, mientras que unas 3 mil se han destinado como cortesías para patrocinadores.

En total, el ente federativo puso a la venta la capacidad completa del estadio, es decir, 35 mil boletos, aunque la expectativa de alcanzar un lleno total aún parece lejana. Desde la Fedefútbol confían en que las ventas aumenten conforme se acerque el día del encuentro, que está programado para el lunes próximo.

La Selección de Costa Rica recibe el lunes próximo a las 8 p.m. a Nicaragua en el Estadio Nacional

Sin embargo, la misma fuente reconoció que no se puede prever si la mayoría del público será costarricense o si habrá una presencia significativa de aficionados nicaragüenses.

“Eso no lo podemos saber, si habrá muchos seguidores de Nicaragua en el estadio o si la mayoría serán del vecino país, pero puede pasar”, dijo la fuente de la Fedefútbol según La Nación.