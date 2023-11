¿Por qué Keylor Navas no fue convocado por Gustavo Alfaro para el partido de Costa Rica contra Panamá?

Lo primero que generó gran repercusión en la lista de convocados que dio Gustavo Alfaro para el duelo entre Costa Rica y Panamá, fue la ausencia de Keylor Navas. Pese a que no estaba confirmada su presencia, la falta del guardameta desilusionó a muchos aficionados.

Antes de confirmar que el portero del PSG no estaría ente los citados, el entrenador argentino había declarado que tenía muchas ganas de poder contar con él. El flamante nuevo DT de la Sele esperó hasta el final para poder saber si podía contar o no con el ex Real Madrid.

“Con Keylor Navas crucé mensajes, pero después voy a ir hablando con ellos. Sí, voy a hacer charlas individuales y colectivas, eso está claro”, había declarado Gustavo Alfaro en conferencia de prensa antes de que termine descartando la presencia de su máxima figura.

Será un gran dolor de cabeza no poder contar con el guardameta del PSG para estos dos encuentros contra Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones. Alfaro y su cuerpo técnico tendrá que lograr reemplazarlo y que no se note tanto su ausencia en la portería de Costa Rica.

Según el informe que presentó el PSG, Keylor Navas está sufriendo de una lumbalgía en su espalda y no está entrenando con normalidad. Al no estar disponible por esa lesión, Gustavo Alfaro determinó no convocarlo con la Selección de Costa Rica.

El guardameta no juega un partido oficial desde 12 de septiembre, cuando jugó con la Sele un amistoso internacional ante Emiratos Árabes Unidos. Desde ese momento, el ex Real Madrid no volvió a tocar un campo de juego y estuvo mucho tiempo en rehabilitación.

¿Quiénes serán los reemplazantes de Keylor Navas en la Selección de Costa Rica?

Ante la ausencia de Keylor Navas, Gustavo Alfaro decidió convocar a Kevin Chamorro (Saprissa), Patrick Sequeira (UD Ibiza) y Alexandre Lezcano (Herediano). Todavía no está definido cuál será el guardameta que este desde el comienzo contra Panamá.

