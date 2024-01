Los “90 Minutos por la Vida” están a la vuelta de la esquina. Aunque esta edición 2024 contará con un detalle particular: Club Sport Cartaginés no participará del certamen benéfico, al cual fue invitado de forma ininterrumpida en los últimos doce años.

Así las cosas, se volverá a las raíces y habrá un triangular entre Saprissa, Alajuelense y Herediano. Recordemos que el torneo amistoso adoptó el formato de un cuadrangular en 2012, con el ingreso de los Blanquiazules.

90 Minutos por la Vida: ¿Por qué Cartaginés estará ausente?

La ALCCI (Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil), organizadora del evento, realizó las actividades promocionales el pasado 17 de agosto de 2023, en el Estadio Nacional. Ese día estuvieron presentes Kevin Chamorro, Joel Campbell y Elías Aguilar, pero ningún futbolista en representación de Cartaginés.

Al respecto, Leonardo Vargas, gerente general del equipo, reconoció: “Recibimos un comunicado en el que explican que a mi papá (presidente del club) lo estuvieron llamando por un tiempo, pero él me dijo que nunca tuvo una notificación. Yo sí tuve una notificación y me dijeron que el futbolista debía presentarse en cierta fecha, pero ese día llegamos de Guatemala a las 2 a.m. y se me fue comunicarle al jugador. Asumo la responsabilidad, esa fue la causa de la ausencia”.

Vargas padre, por otro lado, cargó contra Ricardo Chacón, gerente general de la Liga y voluntario de la ALCCI: “Debería ser una decisión pensando en los objetivos para esta actividad, pero suena como a que alguna gente que siente un poquito de frustración en el pasado reciente están actuando en contra del Cartaginés”.

¿Qué dijo Ricardo Chacón sobre quitar a Cartaginés del evento?

Chacón reveló que los de la Vieja Metrópoli recibieron la invitación a la promoción un mes antes, pero ante la falta de respuesta de los directivos se puso en contacto con el por entonces técnico del equipo, Paulo César Wanchope.

“Se decidió fuera Briceño el que participara y faltando un día conversé con Paulo César y me dijo que ya había hecho todo lo que podía y que la organización definía si enviaba a un jugador y si no venía uno que no estaba en Guatemala podía venir Marco Ureña o Bernald Alfaro que estaban aquí“, externó.

“Sentimos que no hubo interés y que ha sido una descortesía del Cartaginés el no enviar a un jugador a la grabación final de los 90 Minutos por la Vida. Tanto que le enviamos un mensaje a Jeison Solano y a Leonardo Vargas hijo y les recordamos que era la grabación final y aun así no enviaron a ningún representante”, sentenció.

