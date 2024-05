Pasan los días y el futuro de Keylor Navas sigue sin definirse. Con su salida del PSG consumada, el guardameta costarricense está dentro de la consideración de muchos equipos. Tanto porque ellos están interesados en ficharlo como también porque fue ofrecido por su representante.

El futbolista es agente libre, por lo que termina siendo una gran oportunidad para aquellos clubes que quieren traer un portero de jerarquía y no quieren pagar un monto enorme por el valor de su pase. Uno de los clubes que podía quedarse con el ex Real Madrid era el Club León de México.

Se habló mucho de que este podría ser el nuevo destino de Keylor y hasta se aseguraba que había conversaciones avanzadas. Pese a esto, un periodista especializado en el mercado de pases contó toda la verdad sobre la situación entre el nacido en Costa Rica y la institución azteca.

¿Cuál es la verdad del posible fichaje de Keylor Navas con Club León?

Según informó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de pases del fútbol sudamericano y mexicano, no existe ninguna negociación entre Keylor Navas y León. Es más, el tico no está en el radar del equipo mexicano y no irían a buscar un portero.

El periodista confirmó que Keylor Navas no jugará en León FC. (Foto: X)

Parece que la llegada de Keylor Navas al fútbol mexicano no está para nada avanzada y su carrera tendría otro destino. Por el momento, solo se han descartado opciones para el tico y no hay realmente un club que avance mucho por él.

Hace poco se terminó de confirmar que no jugará en el Inter Miami, confirmado por el propio Gerardo Martino. Por otro lado, desde el Real Betis le confirmaron que él no es prioridad y tienen otro guardameta en mente para fichar en este mercado de pases.

Veremos que le termina deparando el destino a Navas, pero por ahora solo se cierran puertas. El ex Albacete quiere seguir en la élite, pero todavía no hay un club realmente interesado en ficharlo. De todas formas, quedan varios meses de mercado para que se defina.