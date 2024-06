A los pocos días de confirmarse del retiro de Keylor Navas de Costa Rica, Gustavo Alfaro salió a confirmar quién sería el portero en el partido de la Sele vs. Uruguay, con transmisión EN VIVO de FCA. Y en lo que sigue en esta nueva etapa histórica. Muchos esperaban que sea Kevin Chamorro, pero Patrick Sequeira terminó ganando la pulseada.

El guardameta del UD Ibiza fue elogiado por el estratega argentino y será quien ataje en el amistoso de hoy contra Uruguay en el Estadio Nacional. Luego, todo indica, que atajará también en los dos encuentros de las Eliminatorias Concacaf y en la Copa América 2024.

Tras estos anuncios, Patrick dio una entrevista con ESPN y contó sus sensaciones sobre tener que ocupar la portería que dejó vacante Keylor Navas. El guardameta de 25 años hizo mención a la vara alta que le espera ahora y lo difícil que será para él estos primeros años.

¿Qué dijo Patrick Sequeira sobre reemplazar a Keylor Navas?

“Superar lo de Keylor Navas es muy muy complicado. Un portero que fue figura en de un Mundial, es imposible reemplazarlo. No estoy para eso, no estoy para intentar alcanzar lo que hizo Keylor Navas“, comenzó declarando Patrick Sequeira.

Y luego aseguró que se enfoca solamente en él: “Estoy para hacer mi propia carrera, algo que me llene a mi y por lo que me he esforzado. Obviamente, me encantaría atajar y lograr lo que hizo. No es imposible superarlo, pero si muy difícil”.

¿Cómo le fue a Patrick Sequeira en la última temporada con el UD Ibiza?

Patrick Sequeira fue titular en el UD Ibiza y disputó 28 partidos en la Tercera División de España. Le convirtieron solamente 26 goles, menos de uno por partido, y logró 12 vallas invictas. Buenos rendimientos que explican la elección de Gustavo Alfaro.