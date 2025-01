Nuevo equipo: Cubo Torres se olvida de Herediano y toma una decisión lejos de Costa Rica

Erick “Cubo” Torres ha vuelto a ser tema de conversación en el mundo del fútbol tras anunciar su inminente regreso a las canchas. Después de un paso una sanción por dopaje que lo alejó de la actividad profesional, el delantero mexicano ha decididoreiniciar su carrera.

Esto lo anunció con una publicación en sus redes sociales en donde habló sobre su vuelta. Un video y un texto que sorprendieron mucho debido a que la suspensión se la levantarían recién el 25 de mayo, aunque creen que podrían adelantar su vuelta desde la justicia.

Erick Torres y su deseo de volver al fútbol mexicano

A pesar de que tiene contrato con Herediano, su vínculo con el club florense nunca llegó a consolidarse. Ahora, todo apunta a que el delantero de 30 años ha decidido dar un giro en su carrera y regresar al fútbol mexicano, donde aún es recordado por su explosivo inicio con Chivas y su experiencia en equipos como Pumas, Cruz Azul y Tijuana.

La pregunta que todos se hacen es: ¿volverá al Rebaño Sagrado? Aunque la posibilidad de su regreso a Chivas ha ilusionado a los aficionados, lo cierto es que el club aún no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. Su vuelta dependería de múltiples factores, como su estado físico, su nivel de competencia y el interés de la directiva tapatía en sumar un delantero con su perfil.

Cubo Torres podría regresar a Chivas.

¿Qué equipos podrían fichar al “Cubo”?

Si bien Chivas es el equipo con el que más se ha vinculado a Torres, hay otros clubes en la Liga MX que podrían estar interesados en darle una oportunidad, según el medio Somos Chivas. Equipos que buscan reforzar su delantera con experiencia, como Juárez, Mazatlán o Querétaro, podrían ser opciones viables para el atacante.

Además, no se descarta que su destino esté en la Liga de Expansión MX, donde varios equipos buscan jugadores con trayectoria para fortalecer sus planteles. En este escenario, el “Cubo” podría encontrar un espacio para retomar ritmo competitivo y demostrar que aún tiene calidad para el máximo circuito.

¿Qué harán los de Herediano?

Más allá de que tiene contrato con Herediano, desde el club florense no han mostrado mucho interés en él. Jafet Soto dijo que no contaba con él para este torneo y hasta no lo saludaron para su cumpleaños. Parece que el conjunto de Heredia no haría problema para su salida.