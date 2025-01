No se marchó en silencio: Javon East le responde a un ídolo de Saprissa por su acusación

Se ha generado mucho revuelo en Costa Rica con Javon East y su nuevo equipo. El futbolista jamaiquino debía estar presente ayer en el partido entre Santos y Deportivo Saprissa, pero se ausentó y no formó ni parte del banquillo de suplentes.

Ante la consulta a Wálter Centeno por la ausencia del delantero extranjero, el DT de los Rojiblancos fue directo y expuso completamente al caribeño: “Javón no ha querido venir, no quiere jugar dice”.

Para sorpresa de todos, hoy se confirmó que el ex Saprissa será nuevo jugador del Hapoel Laos Media Haifa de Israel. En medio de la gran polémica que se generó por su salida, el futbolista publicó un mensaje que podría enfurecer a Paté.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Javon East?

Mediante a una historia en la que se lo ve haciendo ejercicios de forma particular, Javon East puso el siguiente texto en inglés: “Just chill morning in the gym”, que en castellano significa “Una mañana tranquila en el gimnasio”.

La publicación de Javon East en sus redes sociales.

Es claro que la relación entre el futbolista y el entrenador no fue la mejor. Sobre todo con esta salida repentina cuando había llegado en este mercado al equipo de Guápiles y no disputó ni tres fechas con ellos antes de marcharse al fútbol israelí.

Vereremos si esta historia tiene un capítulo más o ambos deciden terminar aquí este pequeño ida y vuelta. Por ahora, el jamaiquino se prepara para marcharse a Israel y continuar allí su carrera como futbolista profesional.