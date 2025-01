Javon East continúa sin equipo tras su salida del Deportivo Saprissa, club con el que tuvo un paso destacado en el fútbol costarricense. A pesar de su experiencia en la Primera División de Costa Rica y su capacidad goleadora, el atacante aún no ha definido su futuro, lo que ha generado especulación sobre su próximo destino. En este escenario entró Walter Centeno actual DT de Santos de Guápiles.

Uno de los equipos interesados es Santos de Guápiles, conjunto que en su momento lo llevó al fútbol tico y que ahora le ha hecho una oferta para su regreso. La posibilidad de volver a un entorno conocido podría ser atractiva para East, quien rindió a gran nivel en su primera etapa con los santistas.

¿Cuál fue la respuesta de Javon East que dejó sin palabras a Saprissa?

Walter Centeno, técnico del Santos de Guápiles, fue consultado en conferencia de prensa sobre la situación de Javon East, quien sigue sin equipo tras su salida del Deportivo Saprissa.

Javon East – Deportivo Saprissa

Ante la incertidumbre sobre el futuro del delantero jamaiquino, el estratega santista reveló que el club le hizo una oferta para su regreso, pero la respuesta del jugador no fue la esperada.

“Javon no ha querido venir, no quiere jugar, dice”. expresó Walter Centeno, dejando entrever que el atacante no está dispuesto a continuar su carrera en el fútbol costarricense.

Walter Centeno DT de Santos de Guápiles

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en Costa Rica?

Javon East aún tiene tiempo para definir su futuro, pero el cierre del mercado de fichajes en Costa Rica, programado para el lunes 3 de febrero, pone presión sobre su decisión.

A sus 29 años, el delantero jamaiquino ha dejado su huella en el fútbol tico, vistiendo las camisetas de Santos de Guápiles, Deportivo Saprissa y San Carlos.

