No quería saber nada con el fútbol y ahora Saprissa y Alajuelense se pelean por su ficha: "No era un buen ejemplo"

Uno de los nombres que más está dando de qué hablar en el mercado de fichajes 2025 de Costa Rica es el de Joseth Peraza. El joven zaguero de AD San Carlos ha demostrado un rendimiento excepcional durante el Torneo Apertura 2024, acumulando 1707 minutos de juego y siendo una pieza clave para que su equipo alcanzara las semifinales.

Ahora, el defensa de 1,88 metros de estatura está en el centro de una disputa entre los dos gigantes del fútbol costarricense: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Según el periodista Kevin Jiménez, el club rojinegro fue el primero en iniciar negociaciones con San Carlos para fichar al defensor. Sin embargo, Saprissa no tardó en entrar en la puja, estableciendo contacto directo con el juvenil.



El cambio de Joseth Peraza

Lo curioso de esta historia es que el escenario actual era impensado hace unos años. Hubo un momento en el que Peraza estuvo muy cerca de colgar los botines.

“Yo puedo decir que no he hecho mi proceso perfecto. Dentro del terreno de juego era muy colérico, tuve percances, inmadureces que uno tiene con entrenadores y compañeros. No era un buen ejemplo de comportamiento, me costó esa parte mental“, confesó el defensor, que tiene experiencia en las categorías juveniles de la selección costarricense.

¿Un futuro legionario?

Además de Saprissa y Alajuelense, el nombre de Joseth Peraza también ha despertado interés fuera del país. Según el periodista Kristian Mora, Los Angeles Galaxy de la MLS sería uno de los clubes interesados en el joven zaguero. Sin embargo, hasta ahora no se han concretado avances significativos en esa dirección.