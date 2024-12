Bombazo de fin de año: Alajuelense se estremece con un fuerte rumor sobre Guimaraes y Celso Borges

Parece que los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense no para de recibir malas noticias desde que perdieron la gran final contra Herediano. Ahora, empieza a correr un rumor que podría enloquecer completamente a los manudos.

Se trata de una información que tiene como protagonista a Alexandre Guimaraes y Celso Borges. Podría ser el final de ambos en la Liga, algo que no estaba en los planes de nadie y que sería un golpe muy duro de cara al Clausura 2025.

¿Qué podría pasar con Guimaraes y Celso Borges?

Según informó Josué Quesada en su programa Telefono Rojo, que sale por Youtube, Alexandre Guimaraes se iría a dirigir a un equipo de Colombia y se llevaría a su hijo. Esto viene en relación a que el capitán de Alajuelense terminó su contrato hoy y ya es agente libre.

Lo que sorprende es que el entrenador había extendido su vínculo hace poco tiempo con el conjunto de Alajuela. Por lo que debería desvincularse antes de poder ir a otro club, hasta correspondería un resarcimiento económico para el equipo manudo.

La información que contradice estos rumores

Al mismo tiempo que Josué Quesada salió a lanzar esto, Kevin Jiménez desmintió completamente esta información. El periodista aseguró que Alexandre Guimaraes cumplirá su contrato, el cual finaliza después del Clausura 2025.

Por su parte, aseveró que Celso Borges habría ya extendido también por seis meses su vínculo con Alajuelense. El jugador habría dado el OK en octubre y no corre peligro su continuidad, más allá de que todavía no se hizo oficial su renovación.