Aunque la Asociación Deportiva Guanacasteca está teniendo un buen rendimiento en el Torneo Apertura 2024, donde ocupa el quinto puesto, el club atraviesa un momento complicado a nivel institucional.

A pesar de la victoria reciente ante Santos de Guápiles, el entrenador Alexander Vargas dejó entrever una posible crisis interna que podría afectar su continuidad al frente del equipo.

La interna que divide a Guancasteca

“Estoy contento a medias, hay cosas que no me están gustando, no estoy cómodo, no me siento bien. Los jugadores son los que me tienen aquí, pero tengo que pensar en muchas otras cosas”, comentó Vargas tras el triunfo.

En un intento de clarificar la situación, el gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, salió a hablar con los medios, aunque sus palabras dejaron más dudas que certezas.

“Una de las molestias de Alexander es que se ha intentado comunicar con don Jorge Arias y no le ha respondido al teléfono, esa es una pregunta que tendría que hacérsela a don Jorge”, explicó el gerente, quien también comentó que se reunirán con Vargas y el presidente para intentar resolver los conflictos internos,

El misterio de los empresarios canadienses

Arias también se refirió a otro tema sensible para el club: el paradero de los empresarios canadienses que, en teoría, iban a hacerse cargo de la administración de Guanacasteca.

“No sé qué pasó, no es algo que manejo, no sé si están o ya se fueron, es algo confuso para mí. Habían estado en la presentación de Soria y de Venegas, pero luego no los volví a ver”, comentó Arias.

A pesar de los conflictos internos, Guanacasteca deberá concentrarse en el partido ante Saprissa, que se disputará el jueves 17 de octubre a las 8:00 p.m., hora de Centroamérica. Este duelo es clave para definir las aspiraciones de los pamperos en el Torneo Apertura, ya que una victoria podría catapultarlos a la zona de clasificación.