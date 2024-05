No solamente fue el título que perdió Alajuelense ante Saprissa, sino también la goleada recibida en casa de los Morados.

Las finales son así: mientras de un lado se desata la algarabía, del otro empiezan a buscarse culpables. Saprissa alcanzó su estrella 40 y el pueblo morado está de fiesta. Alajuelense estrelló su sueño en 40 mil pedazos y las esquirlas pueden ir a parar a cualquier lado.

Luego de la dura derrota por 3-0 en La Cueva, el primero que salió a dar la cara en Alajuelense fue el presidente Joseph Joseph, quien reconoció que el equipo “quedó en deuda con la gente” y aunque aseguró la continuidad del entrenador Alexandre Guimaraes, avisó que habrá “una evaluación fuerte en todos los campos”.

En la misma línea se expresó el gerente deportivo de la LDA, Javier Santamaría, que no sólo puso en duda su continuidad sino que fue contundente al ser consultado sobre si habrá salidas en lo inmediato: “Sí. Evidentemente. Soy yo el primero que está en evaluación, esto es fútbol, es un equipo grande. Uno tiene que asumir responsabilidades, me toca a mí como gerente deportivo y esperaremos indicaciones. Esas decisiones las toma la Junta Directiva. Como en toda ventana, siempre hay movimientos“.

¿Quiénes son los jugadores de Alajuelense que terminan sus contratos?

Leonel Moreira, Michael Barrantes, Yael López y Alejandro Duarte son los futbolistas cuyos vínculos contractuales con Alajuelense están a punto de finiquitar. La gestión manuda se encuentra en la mira por estas negociaciones aletargadas que le han impedido asegurar la renovación de piezas importantes para Guimaraes.

“No creo que sea el momento como para hablar de nadie en concreto. A partir de esta semana nos sentaremos a definir detalles, no quiero dar nada en avanzado porque no va conmigo. Necesito primero hablar las cosas internamente, es lo justo. Y después de ahí salir a dar los anuncios en público“, manifestó Santamaría.

Guimaraes, preocupado por la situación de Leonel Moreira

El caso de Leonel Moreira es, seguramente, el que más inquieta a la afición manuda, ya que el portero se erige como una de las figuras de Alajuelense. Así también lo entiende Guimaraes, que en la previa a la final le envió un claro mensaje a la dirigencia de LDA. “Yo con Leo estoy muy feliz. Sólo espero que se quede mucho tiempo más con nosotros”, comentó el entrenador.

Moreira, por su parte, ha admitido que por el momento desde el club no lo contactaron para tratar su renovación y ha aclarado que si bien Alajuelense tiene la prioridad, tanto él como su familia no descartan hacer las valijas para irse al exterior.