Siguen las danzas de nombres para ser el entrenador de la Selección de Costa Rica y Nacho Ambriz es uno de los grandes candidatos. El actual directo técnico del Toluca de México es del gusto de la Federación y hay rumores sobre que lo habrían llamado.

En medios de estos rumores, el estratega azteca salió hablar y negó cualquier tipo de contacto con la Fedefúbol. Además, reveló que cuando comandaba a León fue contactado, pero se terminaron inclinando por Luis Fernando Suárez y quedó trunca su llegada a la Sele.

“Se ha dicho que soy candidato fuerte pero al día de hoy no he tenido acercamientos con ellos, sí puedo decir que cuando estaba en León sí hubo un acercamiento con la gente de la Federación (de Costa Rica) y al final escogieron a otro entrenador”, comenzó declarando Nacho Ambriz.

Luego, agregó explicando en dónde está su cabeza: “Hoy esta situación no me inquieta, estoy tranquilo, siempre he creído que las cosas deben acomodarse como Dios lo manda, soy muy creyente en eso, no estoy inquieto, no estoy pensando en eso, estoy pensando en Toluca“.

¿Cuál es el otro candidato para dirigir a Costa Rica?

Mientras analizan la posibilidad de contratar a Nacho Ambriz, el otro DT que está en carpeta es el brasileño Mano Menezes. Además, como tercera opción se encuentra el argentino Antonio Mohamed, quien actualmente está en Pumas de México.