Uno de los fichajes que más sorprendió en este mercado de pases fue el de Michaell Chirinos al Deportivo Saprissa. El extremo estaba realizando la pretemporada con Olimpia de Honduras hasta que fue llamado por los directivos Morados y decidió llegar al fútbol de Costa Rica.

En su arriba a tierras ticas, el catracho habló con la prensa y contó su emoción de poder estar en Sapri. Hizo referencia a las obligaciones que tienen los jugadores del Monstruo de pelear en todos los frentes tanto a nivel nacional como también internacionales.

“Saprissa es un club grande, la afición exige mucho, Costa Rica me ha dado muchas alegrías, a mi familia le encantó la idea. A mí me llena de motivación porque vengo a pelear títulos. Todo se dio muy rápido”, declaró Michaell Chirinos ante los micrófonos de Teletica Deportes.

Y agregó sobre la grandeza del Deportivo Saprissa: “Es un club que pelea títulos, es grande en el país, tiene grandes jugadores, va a ser un lindo reto para mí, tengo que prepararme para estar a la altura del club“.

Para finalizar, contó que platicó sus futuros compañeros: “Hablé con Alex López, le pregunté muchas cosas, igual a Roger Rojas y a Garrido y me llenaron de mucha confianza. Ellos me dijeron que es un lindo país, que la liga es muy buena y hay grandes equipos. Me llena de mucha felicidad el país, quedé campeón contra Santos y Alajuelense, ahora me toca defender a otros colores“.

¿Cuándo vuelve a jugar Saprissa?

El Deportivo Saprissa disputará su próximo encuentro en el marco de la segunda jornada del Apertura 2023 de la Liga Promérica de Costa Rica, certamen organizado por la UNAFUT. En ese sentido, deberá medirse ante Guanacasteca en el Estadio Chorotega, el domingo 30 de julio a las 3 PM. El duelo podrá verse en vivo y en directo por la señal de FUTV.