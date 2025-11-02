Es tendencia:
“Me ven y se imaginan el video”: Jeikel Venegas sorprende a Costa Rica al hablar como nunca antes del escándalo que más lo marcó

Jeikel Venegas rompió el silencio luego de una polémica que lo involucró de manera directa en su vida privada.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jeikel Venegas actualmente jugador del Guadalupe FC volvió a referirse al video íntimo que se filtró el año pasado, un episodio que marcó su vida personal y profesional.

En una reciente entrevista en el programa Teléfono Rojo, el jugador explicó que la situación fue especialmente dolorosa para él, no solo por la exposición pública, sino también por el impacto emocional que tuvo en su familia.

Recordemos que en 2024, Jeikel Venegas fue protagonista de una fuerte polémica luego de que se filtraran videos íntimos grabados en las instalaciones del estadio José Rafael “Fello” Meza.

Dónde ver los partidos del Mundial Sub 17 2025 en cada país de Centroamérica: Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador

¿Qué dijo Jeikel Venegas sobre el video filtrado?

En sus declaraciones, Jeikel Venegas reconoció que el incidente cambió por completo la forma en que muchas personas lo ven. Explicó que, desde entonces, ha tenido que lidiar con comentarios cargados de morbo y situaciones incómodas, pues hay quienes lo juzgan o lo relacionan directamente con el video.

Claro que eso cambió la manera en que lo ven a uno, la gente me dice que hay morbo, lo ven a uno y se imaginan lo del video; me molestan mucho por eso”, comentó Jeikel Venegas.

Jeikel Venegas con Guadalupe FC
Venegas también reiteró que, desde el momento en que el material se volvió viral, él tiene claridad sobre quién lo filtró.

Sé quién es la persona. Yo soy muy tranquilo, al final no es nada del otro mundo; pero me molestó más por mi familia, mi hijo“, finalizó Jeikel Venegas.

