Cartaginés se encontraba en camino de convertirse en un candidato sólido en el torneo hasta hace algunas fechas, pero su rendimiento reciente lo ha relegado considerablemente en la tabla de posiciones. En particular, la derrota sufrida el pasado miércoles ha complicado aún más sus posibilidades en la recta final del certamen.

Herediano representaba una amenaza directa, y la caída por la misma diferencia de goles ha dejado al equipo sumamente preocupado. Además de la frustración por el resultado, el entrenador Mauricio Wright expresó su enojo por las decisiones arbitrales en ese partido en una conferencia de prensa.

Wright manifestó su descontento de manera estruendosa: “Todo el mundo se está jugando muchas cosas, que respeten a nuestro portero, así como respetaron al de Herediano en una jugada que hasta fue menos, esto es una joda, un vacilón, sigue la fiesta, no se ponen serios, tiran abajo el trabajo y una planificación que traemos”.

Wright pide por la presencia de árbitros extranjeros

La controversia se desató por el gol de Jesús Godínez en el primer tiempo, que definió el resultado a favor de Herediano. Wright protestó argumentando que Fernán Faerron cometió una falta contra el arquero Kevin Briceño.

“Acá traen un staff de técnicos extranjeros para la selección nacional, entonces que hagan lo mismo con el arbitraje, que traigan gente de afuera para que pueda dirigir un partido de estos, este es un juego clase A, saben la historia que hay entre Cartaginés y Herediano y a ese señor le quedó grande”, relató Wright.

El árbitro en cuestión fue Josué Ugalde, y las críticas de Wright apuntan a que la Federación Costarricense debería seguir el ejemplo de contratar árbitros extranjeros, similar a la reciente elección del experimentado argentino Gustavo Alfaro como prometedor entrenador de la selección nacional.

“Tienen que respetar a Cartaginés, que nos den nuestro lugar, hicimos un buen partido, la culpa de que perdamos hoy no es totalmente de él, nosotros también fallamos, eso no vamos a negar, pero no nos pueden condicionar de una forma de estas, eso no está bien para nuestro fútbol. Tengo el video y es clarísima la falta, es muy evidente, es una jugada que ni siquiera se puede discutir.”