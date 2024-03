La Liga Deportiva Alajuelense no levanta cabeza y este fin de semana sumó una nueva derrota, esta vez ante Guanacasteca por un contundente 3-0. El equipo manudo, que viene de ser goleado por el New England Revolution en la Liga de Campeones de la Concacaf y de despedir a su entrenador Andrés Carevic, no encuentra el rumbo y se hunde en la crisis.

Tras el partido, Martín Arriola, quien dirigió al equipo de forma interina en sustitución de Carevic, lanzó duras críticas a sus jugadores. Dejando entender que al parecer la situación que vive la institución rojinegra no es del todo por un entrenador viendo los resultados. Declaraciones que dejaron mucho de qué hablar entre los hinchas de Alajuelense.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Martín Arriola?

“Ya se fue un entrenador y queda demostrado que no era el entrenador, por el resultado de hoy. La gente creo que tiene todo su derecho a estar molesta. Todos los que estamos inmersos en esto somos culpables y todos somos responsables de revertir esta situación“, comentó Arriola.

El deber que tenemos todos es diagnosticar lo que está sucediendo y inmediatamente corregir“, sentenció Martín Arriola en la rueda de prensa luego de la derrota de Alajuelense.

¿Cómo fue la reacción de los hinchas de Alajuelense?

La crisis en la Liga Deportiva Alajuelense no solo se vive dentro del campo de juego. Tras la vergonzosa derrota ante Guanacasteca por 3-0, la afición rojinegra colmó su paciencia y protagonizó un lamentable episodio al lanzar huevos contra el autobús del equipo a su salida del Estadio Chorotega.

De este modo, los jugadores, visiblemente afectados por la situación, se encontraron con un grupo de aficionados enfurecidos que les increpaban por el mal rendimiento del equipo. Algunos miembros de la “bandada rojinegra” no aguantaron más y lanzaron huevos contra el autobús, en un acto de protesta que mancha la imagen del club.

Así que la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en un momento crítico y necesita encontrar soluciones urgentes para revertir la situación. El próximo partido, ante el Santos de Guápiles, será una prueba de fuego para el equipo manudo y para Martín Arriola, quien se juega su futuro como entrenador.

