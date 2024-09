No es descabellado asegurar que la Liga Deportiva Alajuelense de Alexandre Guimaraes es una de las mejores escuadras de la región. No solo lidera el Apertura 2024, sino que avanza a paso firme en la Copa Centroamericana, acumulando dieciocho partidos sin conocer la derrota.

Si bien tuvo mucho que ver el mercado de piernas que hizo el club y la capacidad de su entrenador, otro de los responsables de este buen presente es Celso Borges, de gran momento individual: al liderazgo propio de un capitán le suma su buen juego en la medular y forma física.

Esto llevó a mucho a aficionados y periodistas a pedir por su regreso a la Selección de Costa Rica, a la cual renunció en marzo. Pero también encendió las alarmas en el equipo Rojinegro, que no quiere perder a una de sus figuras.

Alajuelense le solucionaría un problema a Guimaraes

Según informé el periodista Kevin Jiménez, Celso Borges ya empezó conversaciones con la directiva de Alajuelense para renovar su contrato. Recordemos que el vínculo del volante vence en diciembre.

El tres veces mundialista con la Sele es inamovible para Guimaraes. Sin ir más lejos, disputó 16 de los 18 partidos que jugó LDA hasta el momento, sumando dos asistencias frente a Cartaginés y una más ante Comunicaciones.

¿Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica?

Borges lo dejó claro: la Tricolor es un capítulo cerrado en su carrera. “En su momento, cuando estaba la oportunidad para hablar conmigo, nadie lo hizo”, reveló el futbolista de 36 años. Sin embargo, el técnico de la selección, Claudio Vivas, no dudó en elogiarlo cuando tocó el tema.

(Foto: LDA)

“Estamos manejando una proyección del próximo Mundial y no una resolución inmediata del problema. Lo que pasa es que uno no puede no admitir el buen nivel de Celso en la Liga, es un jugador preponderante, maneja los tiempos, acciones de peligro, defiende, arma el juego“, dijo el argentino.