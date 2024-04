El empate 3-3 entre San Carlos y Liberia en la jornada 12 del Clausura 2024 dejó un sabor amargo en el entrenador de los “Toros del Norte”. Terminado el encuentro, Luis Marín protagonizó un tenso cruce con un periodista en la conferencia de prensa posterior al partido debido a una diferencia de visiones.

Durante la conferencia, Randy Valerio, periodista de Guanacaste Informativo, le preguntó al DT si consideraba que el rival había sido superior en el primer tiempo y si la reposición del partido se debió al atraso de Jonathan McDonald por su cruce con los aficionados locales. La respuesta del técnico no se hizo esperar y fue muy dura contra el reportero.

¿Qué le conestó Luis Marín al periodista?

“Usted está totalmente equivocado“, respondió Luis Marín con evidente molestia. Y agregó: “Sentémonos a ver el video, usted no me puede decir eso. Liberia no fue superior a nosotros en ningún momento del partido. Sí reconozco que jugamos ante un gran equipo, Minor Díaz ha hecho un gran trabajo, pero fuimos mejores”.

A pesar del empate, Marín destacó la personalidad y el fútbol mostrado por su equipo. “San Carlos mostró personalidad, movió la pelota, presionó. Nos faltó el puntillazo final en el primer tiempo y luego, en el segundo con un hombre menos, hicimos 3 goles. Desgraciadamente las piernas flaquearon un poco donde había que cerrar”, señaló.

¿Qué opinó Luis Marín sobre el nivel del arbitraje?

Marín también cuestionó la actuación del árbitro del partido, principalmente por la reposición de siete minutos que se concedió tras el gol del delantero ex Herediano. “A McDonald le hacían como un mono desde la gradería. Se dieron 7 minutos de reposición, está bien, no sé por qué después se dio un minuto más“, criticó el técnico.

¿En qué posición quedó Luis Marín?

Con el empate, San Carlos se mantiene en el tercer lugar del Clausura con 35 puntos. En la tabla acumulada, con miras a la clasificación a la Copa Centroamericana de la Concacaf, el equipo ocupa el cuarto puesto con 61 unidades, solo por debajo de Guanacasteca por diferencia de goles.

En resumen, el empate ante Liberia y la tensa conferencia de prensa posterior dejaron un clima de tensión en el entorno de San Carlos. Luis Antonio Marín, visiblemente molesto, cuestionó las decisiones arbitrales y defendió el desempeño de su equipo, que buscará la clasificación a la Copa Centroamericana en las últimas jornadas del torneo.

