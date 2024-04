El delantero del San Carlos, Jonathan McDonald, ha dicho ¡basta ya! a las campañas de racismo en el fútbol costarricense. Tras denunciar gritos racistas durante un partido contra el Municipal Liberia, McDonald ha anunciado que ya no apoyará más las campañas de la Unafut contra el racismo y que incluso pagará una multa si es necesario.

Al minuto 68′, mientras McDonald salía de cambio, se escucharon claramente los gritos racistas provenientes de la grada. El jugador reaccionó de inmediato, denunciando la situación al árbitro y al cuarto árbitro. El partido se detuvo unos minutos, pero se reanudó rápidamente sin que se tomaran medidas concretas.

La falta de intervención de la seguridad del estadio para identificar y expulsar a los responsables de los insultos ha generado indignación en el mundo del fútbol. McDonald, visiblemente molesto, criticó la actitud pasiva de las autoridades y expresó su decepción por la falta de medidas contundentes para combatir el racismo en el fútbol costarricense.

¿Qué dijo Jonathan McDonald sobre la situación del racismo?

Cuando salí de cambio los gritos fueron claros, eso refleja cómo estamos como sociedad, tiramos la piedra y luego escondemos la mano. Le dije al cuarto árbitro y me dice que no escuchaba nada, no sé en cuál partido estaba. La televisión tiene el sonido ambiente, ahí se podrá determinar sí se escuchó o no”, puntualizó McDonald.

Pueden decir lo que quieran, eso me tiene sin cuidado, ¿para qué voy a salir haciendo problemas, qué gano con eso?, el delegado de Liberia dice que yo lo hice para perder tiempo, por mi experiencia, allá él, ojalá tenga la conciencia tranquila y no le pase algo igual”, aseveró McDonald

“Ya no voy a poyar más campañas de racismo de la Unafut, no me importa si tengo que pagar una multa, si es así la pagaré yo. No les creo nada, hoy (miércoles) me defraudaron totalmente con el accionar, en las próximas campañas no me voy a poner la camisa, sea la publicidad que sea“, finalizó.

Jonathan McDonald decepcionado

McDonald se siente defraudado por la Unafut, a quien acusa de no haber actuado con firmeza ante los gritos racistas que sufrió. El jugador asegura que en el caso de Joel Campbell sí se sacó al aficionado responsable, pero que en su caso no se aplicó el mismo protocolo.

El San Carlos finalizó el Torneo de Clausura 2024 en un meritorio tercer lugar con 35 puntos. Los norteños cerraron con un empate 3-3 ante el Municipal Liberia, resultado que les permitió mantener su posición en la tabla.

