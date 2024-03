Héctor ‘Pity’ Altamirano ha logrado posicionarse como uno de los entrenadores más destacados del fútbol centroamericano gracias a su notable trabajo al frente del Club Sport Herediano. El equipo costarricense lidera el Torneo Clausura 2024 de la Liga Promerica y se encuentra a un paso de clasificarse para los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En una reciente entrevista con ESPN, Altamirano reconoció que su nombre ahora tiene un mayor reconocimiento en México. El entrenador mexicano ha demostrado su capacidad para gestionar equipos con éxito y ha logrado implementar un estilo de juego atractivo en el Herediano.

¿Qué dijo Héctor Altamirano sobre su actualidad en Herediano?

“Más o menos he escuchado que se habla bien del trabajo que estamos haciendo acá, sin embargo, yo me enfoco más en el grupo, en cómo mi equipo pueda crear mejor y más opciones a gol. Nos enfocamos partido a partido y pareciera trillado, pero es la realidad. A veces uno tiene que acelerar rápido el festejo, porque ya hay que pensar en Concachampions”, señaló.

“A mí gusta estar rotando, porque me gusta que el jugador esté en puntita de pie, listo para cuando se le necesite, eso es lo más importante. Yo siempre le digo al jugador: ‘Entrena siempre bien, porque no sabes cuándo te voy a necesitar’. En la medida que lo hagan, van a rendir, pueden fallar pases o equivocarse, eso no es tema para mí”, finalizó.

El buen manejo del camerino por parte de Altamirano ha sido fundamental para el éxito del Herediano. El entrenador ha logrado crear un equipo unido y comprometido que está luchando por alcanzar grandes objetivos.

Aquí hay algunos puntos importantes sobre la clave del éxito del Herediano:

Ambiente positivo y unido en el vestuario.

Altamirano da minutos de juego a la mayoría de la plantilla.

Confianza en todos los jugadores de la plantilla.

Motivación y compromiso en el equipo.

