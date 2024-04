El entrenador del Club Sport Herediano, Héctor ‘Pity’ Altamirano, fue contundente al admitir la superioridad del Pachuca de México en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. “El Pachuca nos superó en todo”, reconoció el DT tico en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Recordemos que el Pachuca de México le propinó una paliza histórica al Club Sport Herediano al vencerlo por 5-0 en el Estadio Nacional de San José** en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Los Tuzos, con un fútbol demoledor, prácticamente tienen amarrado su pase a las semifinales.

¿Qué dijo Altamirano sobre la derrota ante Pachuca en Concachampions?

“Nos vimos superados por un rival de un ritmo distinto, de una calidad distinta y hay que aceptar tal cuál y venir con lo que viene. A nosotros nos faltó entender. Analizamos todas las situaciones, al final yo tomo decisiones, simplemente fueron superiores, mejores y listo, eso es lo que encuentro en el análisis rápido”, afirmó Altamirano en rueda de prensa.

Por último, Altamirano explicó la decisión de salir con una línea de cinco en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Pachuca.

“Creíamos que teníamos que cerrar los espacios y los carriles, no supimos contrarrestar el disparo de media distancia de ellos y que también trabajamos. En mi opinión no creo que el fútbol tico esté a años luz, después no hay ninguna excusa, nosotros intentamos competir y nos faltó ser inteligentes cuando ellos tenían la pelota“, sentenció Altamirano.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Pachuca y Herediano?

El Club Sport Herediano se encuentra en un momento crucial de su historia. La gesta épica de remontar una desventaja de cinco goles ante el Pachuca en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf se presenta como un desafío monumental. Dicho encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles 10 de abril a las 18:15 horas en el Estadio Hidalgo.

