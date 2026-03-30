¿La peor de la historia? El diseño de Saprissa que lidera el ranking de las camisetas más feas de Costa Rica

En el fútbol, la camiseta es sagrada. Los aficionados defienden sus colores a muerte, pero hay ocasiones en las que los diseñadores y las marcas deportivas cometen errores tan grandes que ni el hincha más apasionado puede justificarlos.

A lo largo de los años, los equipos grandes de Costa Rica han tenido tropiezos estéticos que quedaron grabados en la memoria colectiva por las razones equivocadas.

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Repasando la historia de estos desastres textiles, el periodista deportivo Diego Obando armó en su canal de YouTube un ranking definitivo con las indumentarias más espantosas de nuestro fútbol. Según su criterio, estas son las camisetas que los clubes preferirían borrar de sus archivos:

5 – Alajuelense (2009)

La camiseta blanca principal, que lucía el logo de LG en rojo, no era necesariamente un desastre por sí sola. El verdadero “crimen” de este uniforme estuvo en la parte inferior: unas medias con franjas horizontales blancas y negras.

(Youtube).

Este detalle, que parecía sacado del uniforme de un árbitro o de un reo antiguo, rompía por completo la armonía del conjunto y no combinaba absolutamente nada con el resto de la indumentaria de Liga Deportiva Alajuelense.

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4- Herediano (1999)

Un diseño caótico que mareaba a la vista. La camiseta mezclaba tonos amarillos, rojos y negros con un patrón bastante desordenado. Sin embargo, lo que catapultó a esta casaca al cuarto lugar del horror fue su patrocinador principal: un gigantesco y poco estético logo de “2×1 Pizza” estampado en todo el centro del pecho.

(Youtube).

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3- Herediano (2005)

Si la de 1999 pecaba por un logo gigante, la de 2005 fue literalmente una valla publicitaria andante. En este diseño, los colores tradicionales del Herediano quedaron completamente asfixiados por la cantidad de marcas. Letreros inmensos de Peugeot, Panasonic y Coca-Cola cubrían casi cada centímetro de tela disponible.

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2- Deportivo Saprissa (1989)

El Monstruo Morado tampoco se salva. En 1989, la elegancia del tradicional color morado del Saprissa fue opacada por una decisión de marketing bastante agresiva. El pecho de la camiseta fue invadido por un anuncio de Coca-Cola de proporciones exageradas en color blanco.

(Lente Morado)

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1- Saprissa (2013)

El primer lugar indiscutible se lo lleva un intento de homenaje que terminó en pesadilla visual. Se trata del uniforme alternativo que Saprissa presentó en el año 2013.

(Youtube).

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La intención del club era rendir tributo a la primera equipación de visita que tuvo la institución en sus inicios, pero el resultado fue una camiseta de un amarillo chillón que lastimaba la vista. Acompañada de detalles y pantalón en color granate, la combinación cromática fue un rotundo fracaso y se ganó el rechazo casi unánime de la afición.

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En síntesis

-El Monstruo se dejó los dos primeros puestos del ranking.

-Herediano ocupa el tercer y cuarto lugar con diseños de 2005 y 1999, recordados más por parecer vallas publicitarias.

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-Alajuelense cierra el top 5 con su uniforme de 2009, donde el problema no fue la camiseta, sino unas medias a rayas blancas y negras que rompían totalmente con la estética del equipo.