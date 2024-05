El Club Sport Herediano comenzó a reestructurarse de cara al próximo torneo, y la primera baja confirmada es la del defensa Keysher Fuller. El jugador, que no tuvo mucha regularidad en el Clausura 2024, se convirtió en agente libre tras finalizar su contrato con el equipo rojiamarillo. Tras lo sucedido, encendió la polémica con unas revelaciones que dio para ESPN.

ras seis años en el Club Sport Herediano, Keysher Fuller se despidió del equipo rojiamarillo. El jugador, que llegó a ser un imprescindible en el once estelar e incluso disputó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Nacional de Costa Rica, reveló las razones por las que no tuvo regularidad en sus últimos meses en el club y los problemas que tuvo con el gerente deportivo, Robert Garbanzo.

¿Cuáles fueron las reveladores declaraciones de Keysher Fuller?

“Yo ya no me llevaba bien con algunas personas, al Jafet darle el poder a Robert Garbanzo, perdí esa confianza, tuve problemas con él, se platicaron, y ahí quedó. con los buenos y no tan buenos momentos, los campeonatos ganados, la relación con Jafet, los aficionados que siempre me apoyaron, agradecerles siempre por eso“, aseveró Keysher Fuller para ESPN.

Keysher Fuller – Herediano

“Asimilaban que había firmado con otro equipo, cosa que no es así, siempre he sido una persona de palabra, honesta, les dije que no había firmado que hubo acercamientos, pero no había firmado con nadie, realmente así fue, yo no he firmado con nadie, no me quiero apresurar, quiero estar en paz y tomar la mejor decisión para mí“, afirmó Fuller.

“No sé si había una indicación que no jugara, pero simplemente él me dijo que era complicado la situación porque pensaban que había firmado con otro equipo, pero no había firmado con nadie, entonces realmente no tengo problema con eso”, finalizó.

El duro golpe para Herediano

Herediano llegó al Clausura 2024 con la ilusión de revalidar el título obtenido en el Apertura 2023. Sin embargo, el equipo no estuvo a la altura de las expectativas y cayó en semifinales ante Alajuelense, su clásico rival. Esta eliminación generó gran decepción en la afición rojiamarilla, que esperaba un mejor desempeño por parte de su equipo.