Keylor Navas habló sobre dónde jugará antes de su retiro y dejó la apuerta abierta a sus ex clubes

El arquero costarricense, Keylor Navas, generó expectativa en una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram al hablar sobre su futuro y la posibilidad de su retiro del fútbol profesional. Los pocos minutos en el PSG provocan que haya incertidumbre sobre su futuro.

En medio de la incertidumbre sobre su retiro, Navas resaltó que actualmente no contempla dejar el fútbol, manteniendo la esperanza de seguir en activo. Además, sembró una semilla de ilusión al mencionar su deseo de regresar a algún club donde haya dejado su huella, aunque no especificó cuál.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su posible regreso al Saprissa?

“Cuando debuté en el Saprissa fue un momento demasiado especial… Ganar todos los títulos que he tenido la dicha de ganar en mi carrera, hay momentos especiales en mi vida“, expresó Navas, rememorando su paso por el club costarricense.

Sin embargo, siendo cauteloso, el portero mencionó la dificultad de expresar su preferencia por algún equipo en particular, reconociendo que esa decisión no depende únicamente de él. Aclaró que el equipo deberá ser quién decida si quieren o no contar con él.

“Bueno, es una pregunta difícil… al final, ese equipo no quiere que juegue ahí, no sirve de nada, entonces, hay que esperar un poco para ver lo que me repara el futuro”, declaró Keylor Navas.

¿Keylor Navas está pendiente de lo que le sucede al Saprissa?

Respecto al Deportivo Saprissa y el actual Torneo de Apertura 2023, Navas dejó claro su cariño por el club, revelando su disposición para apoyar al equipo, incluso trasnochando si los entrenamientos no interfieren: “Mientras los entrenamientos no sean en la mañana, acá se trasnocha para apoyar“.

Con su cumpleaños número 37 a la vuelta de la esquina, el guardameta del Paris Saint-Germain manifestó su interés en continuar ligado al fútbol, dejando entrever que aún es pronto para tomar decisiones sobre su futuro retirado del deporte.

