Pese a no haber tenido una gran temporada 2022/23, Keylor Navas sigue siendo reconocido por EA Sports y esto se vio reflejado en el overall que le dieron en el nuevo FC 24. El videojuego, que ya no cuenta con FIFA, lo destacó por sobre otros futbolistas de la liga francesa y del PSG.

Este viernes se conocieron los puntajes que tiene cada jugador en su carta y el guardameta de la Selección de Costa Rica se ubica dentro del Top 5 en esta nueva edición. Un verdadero honor para uno de los mejores porteros del mundo, que logró recuperar su nivel en el primer semestre de este año en el Nottingham Forest.

¿Cuál es el puntaje que le puso FC 24 a Keylor Navas?

En la presentación que se realizó este viernes, Keylor Navas tiene un overall de 85 en el nuevo FC 24. Se encuentra quinto entre todos los jugadores de la Ligue 1, ranking que encabezan todos jugadores del Paris Saint Germain, mientras que en el Top 10 solo hay uno de otro equipo.

¿Quiénes son los únicos que lo superan a Keylor Navas en el FC24?

Por delante de Keylor Navas en los ratings de la Ligue 1 del FC24 se encuentran 4 compañeros de él. Ousmane Dembélé (86), Gianliugi Donnarumma (87), Marquinhos (87) y Kylian Mbappé (91).

Los jugadores de la Ligue 1 con mayor rating en el FC24