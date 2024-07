El joven atacante Kenneth Vargas ha sido el centro de atención en los últimos días debido a la polémica que generó su carta de desahogo en redes sociales tras no haber sumado minutos en la Costa Rica de Gustavo Alfaro durante la Copa América 2024.

Una vez concretada la temprana eliminación de La Sele en el certamen continental, el jugador del Heart of Midlothian expresó su frustración con la decisión del estratega argentino de no usarlo durante la competencia.

El sufrimiento de Vargas en sus propias palabras

“He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”, rezaba el descargo de Vargas.

La decisión de Alfaro lastimó a Vargas.

“No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección. Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada”, afirmó el delantero tico.

El delantero pasa de página

Afortunadamente, Vargas parece haber hallado la forma de superar la angustia a través del descanso y la relajación. En una nueva publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista de 22 años se mostró disfrutando de sus vacaciones en Guanacaste junto a sus amigos.

Una de las imágenes que publicó Vargas en sus redes (Instagram).

“Disfrutando a más no poder”, se lee en el epígrafe del posteo, en el que se le puede ver tomando sol en una piscina, relajándose con amigos y montando una moto de agua.

Después de la tormenta emocional que atravesó durante la Copa América 2024, Vargas parece estar encontrando la paz en la compañía de sus seres queridos y en la belleza natural de Guanacaste.