El atacante costarricense no fue el único que no fue tomado en cuenta por el entrenador de los ticos.

La Selección de Costa Rica terminó ayer su participación en la Copa América 2024, que aunque dejó una buena sensación tras su empate contra Brasil y la victoria versus Paraguay, algunas decisiones de Gustavo Alfaro han sido cuestionadas, como la no utilización de Kenneth Vargas.

El futbolista del Heart of Midlothian de Escocia fue uno de los legionarios convocados, pero a pesar de eso no sumó minutos en el torneo continental, algo que decepcionó a muchos aficionados y también al mismo futbolista, quien no escondió su frustración, pero no fue el único que se quedó sin jugar.

Los otros que no sumaron minutos

Alfaro dio a conocer una nómina de 26 elementos para el torneo, pero de estos seis no tuvieron actividad, de los cuales estuvieron dos porteros, luego cuatro elementos de campo donde destacó Vargas quien fue el único legionario que se quedó con las ganas de jugar.

Estos fueron los jugadores que no tuvieron actividad:

Kevin Chamorro (Saprissa)

Aarón Cruz (Herediano)

Fernán Faerron (Herediano)

Yeison Molina (Guanacasteca)

Douglas Sequeira (Saprissa)

Kenneth Vargas (Hearts – Escocia).

Esta fue la convocatoria de los ticos

Porteros: Kevin Chamorro (Saprissa), Patrick Sequeira (Ibiza) y Aarón Cruz (Herediano).

Defensas: Fernán Faerrón (Herediano), Julio Cascante (Austin FC), Gerald Taylor (Saprissa), Francisco Calvo (Juárez), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Joseph Mora (Saprissa), Haxzel Quirós (Herediano), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Yeison Molina (Guanacasteca) y Douglas Sequeira (Saprissa).

Volantes: Brandon Aguilera (Bristol Rovers), Orlando Galo (Herediano), Josimar Alcócer (Westerlo), Ariel Lassister (CF Montreal), Jefferson Brenes (Saprissa) y Alejandro Bran (Minessota United).

Delanteros: Manfred Ugalde (Spartak Moscou), Joel Campell (Alajuelense), Anthony Contreras (Pafos), Kenneth Vargas (Hearts), Álvaro Zamora (Aris), Andy Rojas (Herediano) y Warren Madrigal (Saprissa).