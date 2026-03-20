Jugó en Saprissa, dice lo que pocos se animan de Alejandro Bran y revela otras indisciplinas: “Nadie se daba cuenta”

El caso de Alejandro Bran sigue generando repercusiones en el fútbol costarricense y ahora sumó una voz con peso propio. El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense fue detenido tras protagonizar un incidente en la madrugada que rápidamente se viralizó, abriendo un fuerte debate sobre la conducta de los futbolistas fuera de la cancha y el impacto mediático que hoy rodea a este tipo de situaciones.

En medio de ese contexto, William Sunsing, exjugador de Saprissa, Herediano y mundialista en Corea y Japón 2002, decidió referirse al tema con una sinceridad poco habitual. El exdelantero no solo habló de Bran, sino que también expuso una realidad que, según él, fue común en otras épocas del fútbol nacional.

¿Qué dijo el ex Saprissa sobre lo que le ocurrió a Alejandro Bran?

Lejos de tomar distancia, Sunsing reconoció que vivió situaciones similares durante su etapa como futbolista profesional. “No es noticia, es una bomba para el fútbol de Costa Rica saber que a este muchacho le sucede algo así, la cual yo lo viví y muchos de mi época también”, afirmó, dejando en evidencia que los episodios de indisciplina no son nuevos en el entorno del fútbol.

El exatacante fue más allá y explicó cómo cambiaron los tiempos. “Cometimos errores, fallamos; en algunas ocasiones se daban cuenta, en otras no. Unas se hacían virales, en otras nadie se daba cuenta”, comentó, marcando una diferencia clara con la actualidad, donde la exposición mediática amplifica cualquier situación.

William Sunsing respaldó a Alejandro Bran.

Sin embargo, su mensaje no se quedó en la anécdota. Sunsing aprovechó el momento para enviar una reflexión directa tanto a Alejandro Bran como a las nuevas generaciones de futbolistas. “Es una gran oportunidad para él y para los jóvenes que quieren ser profesionales. No es hacer leña del árbol caído, es que reconozca que así no se llega”, expresó, apuntando al aprendizaje que puede dejar este episodio.

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Además, remarcó la importancia de valorar la carrera profesional y todo lo que implica llegar al alto rendimiento. “La carrera de un futbolista es corta, hay que aprovecharla. Que valoren el esfuerzo y sacrificio que han hecho sus padres y entrenadores”, agregó, en un mensaje que apunta a la responsabilidad individual.

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El cierre fue contundente. Sunsing advirtió sobre los riesgos que pueden truncar una carrera, no solo en el fútbol, sino en la vida. “Una lesión los puede dejar fuera; un vicio, las drogas, los puede dejar fuera de cualquier sueño. No solo hablo de fútbol, hablo de todo lo que hacemos”, concluyó.

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Así, en medio de la polémica que envuelve a Alejandro Bran, la voz de un exreferente del fútbol tico aporta una mirada distinta: menos condenatoria, pero igual de firme en el mensaje. Una reflexión que expone una realidad incómoda y que, al mismo tiempo, busca dejar una enseñanza para el futuro.

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Datos Claves

William Sunsing , mundialista en Corea y Japón 2002 , se refirió al caso de Alejandro Bran .

, mundialista en , se refirió al caso de . El exjugador de Saprissa y Herediano admitió haber cometido errores similares durante su carrera profesional.

y admitió haber cometido errores similares durante su carrera profesional. Sunsing advirtió que lesiones o vicios pueden dejar a los jóvenes fuera del fútbol profesional.