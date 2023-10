Juan Carlos Rojas no escondió su molestia por la eliminación de Saprissa ante Real Estelí

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, fue entrevistado por varios medios de comunicación luego de la eliminación ante Real Estelí en la Copa Centroamericana, en donde fue claro que hay enojo en la Junta Directiva, pero que aún no se tomarán decisiones.

Rojas indicó que nadie en el club tenía planificado que esto sucediera y comprende la molestia que hay en los seguidores: “Algo así no está presupuestado, uno no considera ni presupuesta algo así, esta afición no se merece un resultado así, es triste quedar eliminados“.

¿Qué pasará con Vladimir Quezada?

“No hay que analizar las cosas al calor del momento, siempre nos hemos caracterizado por eso. La afición está molesta y yo también estoy molesto. A nivel dirigencial hay que tener la cabeza fría. Obviamente, es un resultado nefasto en la serie”, comentó.

¿Hay presión en la directiva para tomar decisiones?

“Todos estamos bajo presión, eso es evidente. Al calor del momento nunca hemos tomado decisiones y esto nunca va a ser la excepción. Esta maravillosa afición no se merece esto. Tenemos que analizar las cosas un poco más en frío”, comentó.

Los medios de comunicación insistieron si habrá una decisión a corto plazo, por lo que respondió de manera tajante: “No le voy a contestar esa pregunta, es doloroso, todos estamos molestos”.