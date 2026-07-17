El atacante de 37 años no piensa en el retiro y tras haber sido rechazado en Costa Rica, podría salir del país.

El futuro de Johan Venegas ha sido uno de los temas de mayor interés en el mercado de fichajes. Sin embargo, el propio atacante de 37 años se encargó de despejar las dudas sobre su continuidad en el fútbol profesional y dejó claro que todavía tiene mucho para dar dentro del terreno de juego.

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En unas recientes declaraciones recogidas por el diario La Nación, el delantero confirmó que colgar los botines no está en sus planes, respaldado por un estado de forma óptimo que le permite seguir compitiendo al máximo nivel.

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Venegas fue contundente al hablar sobre su condición actual y su firme deseo de prolongar su carrera deportiva. “Yo voy a seguir jugando. Creo que me quedan buenos años, todavía estoy físicamente bien, entonces vamos a continuar”, aseguró el futbolista que viene de vestir la camiseta de Cartaginés.

¿Un nuevo reto en el extranjero?

En cuanto a los colores que defenderá en su próximo ciclo, el atacante reveló que se encuentra en una etapa de evaluación junto a su círculo cercano para tomar la decisión más acertada. Lo más llamativo de sus palabras fue la confirmación de que existe un interés concreto más allá de las fronteras de Costa Rica.

“Estamos analizando qué es lo mejor para nosotros. Tengo un par de opciones y algo afuera“, agregó Venegas en su breve charla con el mencionado medio. “Estoy disfrutando el tiempo con la familia, estando al máximo para ellos. Eso es lo importante de momento”, concluyó.

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Johan Venegas tiene 37 años.

El equipo que le cerró las puertas en Costa Rica

Sporting FC había sido uno de los equipos que pensaron en ficharlo y hasta su gerente deportivo, José Miguel Cubero, admitió el interés, aunque finalmente no prosperó.

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“Yo hablé con él, es un jugador que respeto mucho. Johan no estará con nosotros porque ya en ese puesto tuvimos los refuerzos que queríamos. A Johan creo que le pasó factura un poco la lesión que tuvo en el último semestre”, explicó Cubero hace semanas, al inicio del mercado de fichajes.

En síntesis

Johan Venegas (37 años) continuará su carrera profesional tras jugar recientemente con Cartaginés.

continuará su carrera profesional tras jugar recientemente con Cartaginés. Opciones en el extranjero son analizadas actualmente por el jugador para su próximo equipo.

son analizadas actualmente por el jugador para su próximo equipo. Sporting FC descartó ficharlo al cubrir esa posición y por su reciente lesión.