El pasado sábado por la noche, después del empate 1-1 frente al Sporting FC, dos figuras destacadas de la Liga Deportivo Alajuelense, Joel Campbell y Jonathan Moya, fueron captados en videos que circulan en redes sociales disfrutando del concierto del cantante panameño Boza en La Cartonera, Lindora. Esta situación generó mucha polémica en las redes sociales.

Pese a que simplemente estaban disfrutando un recital y al otro día no había entrenamiento, el mal resultado obtenido de visitante y el cuarto puesto en la tabla del Clausura 2024 hace que los manudos no vean con buenos ojos esta situación. Varios pidieron que den el ejemplo al resto de sus compañeros y no aparezcan “de fiesta” al otro día del partido.

Ante todo esto, la Liga Deportiva Alajuelense emitió un comunicado este lunes abordando el tema. Lo realizaron ante Teletica.com y compartieron la posición del club con respecto a la presencia de los jugadores en el evento, haciendo referencia al reglamento interno que establece las actividades permitidas y las prohibidas para los integrantes del club. Según lo señalado por el equipo, cualquier infracción a este reglamento conlleva posibles sanciones, las cuales son evaluadas internamente.

¿Qué dijeron desde Alajuelense por las actitudes de Joel Campbell y Jonathan Moya?

“En nuestra institución contamos con un reglamento para todas las categorías. Este reglamento establece las actividades que pueden realizar nuestros jugadores y jugadoras, así como aquellas actividades que no pueden llevar a cabo. En caso de que ocurra un incumplimiento a este reglamento también se establecen las respectivas sanciones que se pueden imponer”, informó la entidad deportiva.

Agregaron además que tanto el contenido del reglamento como las posibles sanciones que podrían aplicarse en casos específicos son manejadas internamente por la institución. No fueron claros sobre si los dos referentes rompieron con alguna norma o si se mantuvieron dentro de lo que tienen permitido hacer por parte del equipo.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Jonathan Moya se ve involucrado en eventos extradeportivos, ya que previamente había sido captado en un concierto de Don Omar en el Estadio Nacional antes de un viaje del club a Estados Unidos para competir en Concacaf. Sumado a que su contrato en Japón por rescindido por conducir con alcohol en sangre.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense?

Los rojinegros, que han registrado cinco empates en los últimos siete partidos, se ubican actualmente en el cuarto lugar de la tabla con 35 puntos. Su próximo encuentro está programado para este miércoles a las 7 p. m. en Guápiles, donde se enfrentarán al Santos.