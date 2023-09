Joel Campbell brilló al anotar los dos goles con los que Alajuelense venció a su ex club, Deportivo Saprissa. Empero, también reconoció que el trámite estuvo signado por los gritos racistas de parte de la afición local contra Javon East —y Kendall Waston—, quien denunció este acto ante el árbitro del clásico, William Mattus, y lo expuso en sus redes sociales luego de que no se detuviera el partido.

Antes de partir hacia inglaterra con la Selección Nacional de Costa Rica para disputar los amistosos frente a Arabia Saudita (viernes 8 de septiembre) y Emiratos Árabes Unidos (martes 12) por la fecha FIFA, el extremo de 31 años decidió pronunciarse sobre el tema una vez fue abordado por la prensa.

“No soy mucho de hablar de ese tipo de cosas, pero no fue bonito lo que se vivió en el estadio por cierta parte de la afición en torno a lo de Javon porque yo sí lo escuché, la verdad, y no es algo que se pueda tolerar, independientemente de quién sea el rival o la camiseta que tenga, es algo que tenemos que erradicar del fútbol nacional y que no es la primera vez que se da”, remarcó.

“Ha pasado en el estadio de Saprissa, en el de Heredia, en todos los estadios. Es algo que tenemos que erradir como país, no dice nada bonito de los costarricenses eso. Entonces darle mi apoyo a Javon, a mí me ha pasado también y no es algo bonito. No se puede permitir más”, añadió Campbell con firmeza.

“Creo que Javon estaba diciéndole al árbitro, pero no sé si en inglés o español, si el árbitro le entendió, pero antes que pasara yo sí escuché cuando él fue a hacer el saque de banda. En ese momento no sabía si era lo que yo estaba pensando, ya cuando veo a Javon reclamar, me di cuenta que sí era, pero en realidad todo fue muy rápido”, reveló el atacante de la Liga.

Además, aconsejó a los aficionados cómo actuar cuando atestiguan un acto de racismo: “Si yo veo que alguien, aunque sea de mi mismo equipo, está haciendo algo que no es correcto también tengo que denunciarlo, no me puedo quedar callado ni apoyarlo (…) si yo estoy en el estadio, cualquiera, y veo esas cosas, tengo que denunciarlo con la Policía para que lo saquen del estadio”.

“Creo que es la única manera con la que se puede erradicar eso en el fútbol, porque a nosotros como jugadores en la cancha es muy difícil darnos cuenta quién es, pero los aficionados sí pueden. No son todos, la gran mayoría llega a disfrutar y unos pocos llegan a ese tipo de cosas. Los insultos y todo eso es parte del fútbol, pero pasar a cosas racistas ya no es bueno para nosotros”, finalizó.