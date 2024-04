La Selección de Costa Rica culminó con éxito su camino hacia la Copa América 2024 al vencer a Honduras por 3-1 en el repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf. Un triunfo que confirma la presencia de los Ticos en el torneo continental que se disputará en Estados Unidos a mitad de año. Y sobre este escenario, Joel Campbell le envió un mensaje al entrenador Gustavo Alfaro.

Esta Copa América 2024 se presenta como una oportunidad ideal para que la Selección de Costa Rica demuestre que está recuperando su nivel futbolístico. La selección tica ha tenido un rendimiento irregular en los últimos años, pero este torneo le permitirá medirse ante rivales de primer nivel y demostrar su potencial.

¿Cuál fue el mensaje de Joel Campbell?

Desde el diario La Nación se le preguntó a Joel Campbell cómo había tomado el hecho de no ver minutos ante la Selección Argentina con la Selección de Costa Rica y esto respondió el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Yo llevo trece años en la Selección y casi siempre he sido titular, he sido importante. Por un partido que no juegue tampoco me puedo volver loco. Simplemente tengo que trabajar y demostrarle al entrenador que puedo ser titular, que puedo competir. Eso es lo único que uno puede hacer como jugador. Demostrarle al entrenador en la cancha y sin hablar“, sentenció Joel Campbell.

“Actualmente me siento bien, como siempre digo, los niveles siempre suben y siempre bajan porque los partidos siempre cambian y el fútbol es impredecible. Hay que seguir confiando en mi talento, en el don que Dios me dio, yo sigo confiando hasta el final porque sé la clase de jugador que soy, la clase de persona que soy“, finalizó Joel Campbell cuando se le preguntó por su estado físico.

¿Cómo jugará Costa Rica en la Copa América 2024

24 de junio

Colombia vs. Paraguay NRG Stadium, Houston (5:00 pm)

Brasil vs. Costa Rica SoFi Stadium, Inglewood (6:00 pm)

28 de junio

Colombia vs. Costa Rica State Farm Stadium, Glendale (3:00 pm)

Brasil vs. Paraguay Allegiant Stadium, Las Vegas (6:00 pm)

2 de julio

Brasil vs. Colombia Levis Stadium, Santa Clara (6:00 pm)

Costa Rica vs. Paraguay Q2 Stadium, Austin (8:00 pm)

