Jefferson Brenes escupe todas las verdades de Saprissa que Alajuelense no quiere oír

Jefferson Brenes fue el autor del gol de Saprissa que le puso fin a la racha de tres derrotas consecutivas. El mediocentro marcó el 1-0 a los 15 de la primera parte y sentenció de manera temprana la historia frente a Sporting. Con estos tres puntos, los de José Giacone volvieron a estar en puestos de clasificación en el Torneo Apertura.

Se acercan duelos claves para el equipo morado, ya que se juegan la serie de repechaje por la Copa Centroamericana ante Comunicaciones y también el clásico contra la Liga Deportiva Alajuelense, el cual puede ubicarlos cerca de lo más alto de la tabla de posiciones.

Para palpitar el partido contra el clásico rival, Jefferson Brenes habló luego de que Saprissa volviera a la victoria con su gol y le dejó un mensaje a los Rojinegros a pocos días del encuentro trascendental.

La confesión de Jefferson Brenes en Saprissa que Alajuelense no quiere oír

“Somos autocríticos y somos conscientes de que no estamos jugando un buen torneo, pero esto no ha terminado. Mientras haya posibilidades, Saprissa no se va a rendir, porque está acostumbrado a pasar por esto también. Somos tetracampeones, somos el equipo a vencer y por eso este torneo es tan difícil”, confesó Brenes sobre el presente de Saprissa.

Con respecto a su renovación de contrato con Saprissa, le puso fin a los rumores: “A algunos periodistas les gusta vender mucho humo, perdón que se los diga, se dicen cosas que no son verdaderas y mucha gente se las cree. Estoy comprometido con Saprissa y esperemos en estos días terminar la renovación. Ya nos dimos el acuerdo y ojalá quedarme bastantes años en esta institución”.

¿Cuándo es el clásico entre Saprissa y Alajuelense?

Saprissa recibirá a Alajuelense en el Ricardo Saprissa el próximo sábado 2 de noviembre desde las 8:00 pm (hora en Costa Rica) por la fecha 18 del Torneo Apertura.