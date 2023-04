Este jueves no fue un buen día para Herediano, ni tampoco para su DT, Jeaustin Campos; el Club Sport Cartaginés le propinó una dolorosa derrota en su propio estadio, con marcador de 1 por 3.

Pero aunque el resultado atenta seriamente contra las aspiraciones rojiamarillas de clasificación, eso no impidió que el ahora estratega florense mandara un venenoso dardo disfrazado de comentario hacia su exequipo, el Deportivo Saprissa.

La deuda morada con Jeaustin

Al finalizar el encuentro, Campos aprovechó la conferencia de prensa para responder algunas preguntas de los medios de comunicación y cuando le consultaron por su sentimiento por el próximo juego ante Saprissa, no dejó piedra sobre piedra.

“Es de bien nacidos ser agradecidos, estamos en paz, agradezco la oportunidad que me brindó mi anterior club de poder trabajar, de poder ganar lo que gané, creo que no nos debemos nada, bueno excepto los premios del torneo anterior que no me los han pagado, ojalá me llegué el cheque el domingo” expresó Jeaustin.

Tal parece que Campos no tendrá ningún problema para pisar el Ricardo Saprissa este fin de semana, a pesar de que hace apenas un par de semanas, fue despedido de su cargo, tras las denuncias interpuestas por el jugador saprissista Javon East por supuestos insultos raciales.

Ante estas denuncias, la dirigencia morada tomó la determinación de separar de inmediato a Jeaustin de su cargo, a pesar de no haber iniciado aún una investigación formal, un movimiento que Campos resintió y pretende llevar a instancias legales para demostrar su supuesta inocencia.

Pero Jeaustin continuó: “Aparte de eso no sé si estamos a mano o no, en todo lado he sido una persona muy profesional y honesta, con ellos he ganado 10-11 campeonatos como gerente y entrenador y no lo he hecho yo, lo han hecho los muchachos, eso habla del convencimiento que he tenido con los jugadores“

Morados y florenses se medirán este domingo 23 de abril a las 4 pm en el Ricardo Saprissa y será una fecha clave pra ambos clubes. Saprissa podría sellar su primer lugar definitivo de la fase regular y Herediano busca con todo meterse en zona de clasificación.