El Clausura 2023 de la Liga Promérica se encuentra en la recta final. Y Jafet Soto, gerente general de Club Sport Herediano, le añadió picante al hablar sobre quién sería el próximo fichaje de Liga Deportiva Alajuelense, uno de sus rivales directos junto a Sporting FC en la pelea por meterse a las semifinales del torneo.

Soto externó que a estas alturas del semestre es lógico que los clubes comiencen a moverse en el mercado. “En todos los equipos pasa. Algunos rehúyen a la pregunta diciendo que hasta el final de campeonato, pero en el fútbol internacional no es así. Tenemos una base muy buena, que nos ha dado muchos resultados, pero la última palabra la tienen el gerente y nuestro entrenador“, le dijo a Teletica.

En ese momento, el ex jugador Rojiamarillo deslizó a dónde está apuntando el equipo de Andrés Carevic: “Es como que yo diga que Allan Cruz tiene conversaciones con la Liga, puede ser porque Alajuela anda buscando un jugador en esa posición“. Además, lo ratificó —“Tengo entendido que sí”, externó—cuando se le consultó si ese contacto efectivamente existe.

Luego de su salida del Cincinnati de la MLS en octubre del año pasado, se ha vinculado a Cruz con algunos equipos del país. Y si bien Soto desestimó que Herediano estuviera negociando con él, también dejó claro que ve con buenos ojos su regreso: “Nosotros no, que yo sepa no. El que maneja eso es Robert (Garbanzo). Allan sabe que en este equipo tiene las puertas abiertas”.

Actualmente, Cruz entrena bajo las órdenes de Minor Díaz en Municipal Liberia mientras analiza cuál será el próximo paso en su carrera. “Herediano fue el equipo que me abrió las puertas, me trataron muy bien y no puedo ocultar que le tengo un cariño muy grande. Pero esperamos a ver qué pasa con mi futuro, espero resolver todo pronto. Mientras, voy a seguir entrenando arduamente con Liberia, donde me han recibido muy bien”, le dijo días atrás a AM Prensa.