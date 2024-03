La noche de este miércoles fue casi perfecta para Club Sport Herediano. Si bien empató 1-1 con Robinhood, gracias a la victoria 2-0 de la ida clasificó a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Instancia en la que se enfrentará a Pachuca, club mexicano con el que históricamente ha tenido puntos de contacto.

Principalmente porque allí jugó su presidente, Jafet Soto —integró el equipo que los salvó del descenso en 1999—. Aunque también hicieron negocios en enero con los Tuzos, que tienen un porcentaje a futuro por la ficha de Adrián Garza: el delantero de 23 años llegó para reemplazar a Jesús Godínez y marcó el único gol florense en Surinam.

Garza ingresó en lugar de su compatriota, Everardo Rubio, quien debió marcharse del terreno de juego por lesión y aún no se conoce cuál es su estado. A este punto negativo se le suma el tanto in extremis que les marcó Don Tur, el cual decantó en que Herediano no cierre la serie en casa ante los pachuqueños.

¿Cuál es la buena noticia para Club Sport Herediano?

Al minuto 41 del partido con Robinhood, Orlando Galo fue amonestado por protestarle al árbitro guatemalteco, Julio Luna, y “limpió” su registro de tarjetas amarillas. Motivo por el cual se perderá la ida con Pachuca, que se jugará en el Estadio Alejandro Morera Soto, y sí estará disponible para la revancha.

“Jamás pensaría que uno de mis jugadores se vaya a amonestar intencionalmente, fue una desatención que no puede pasar con la experiencia de Galo. Fue una situación del partido, nada más”, aseguró el técnico Héctor Altamirano cuando se le consultó por el tema en rueda de prensa.

Teniendo en cuenta lo fuerte que es de local Herediano, la baja del seleccionado costarricense puede sentirse menos. Su lugar podría ocuparlo el experimentado contención Yeltsin Tejeda, quien volvió a sumar minutos en el empate 0-0 con Puntarenas tras superar una lesión y de a poco va cogiendo ritmo.

¿Cuándo juega Herediano vs. Pachuca por la Copa de Campeones de la Concacaf 2024?

Aún la Concacaf no confirmó los días de los cruces de cuartos de final, aunque la fecha estimada indica que la ida entre Herediano y Pachuca se jugaría del 2 al 4 de abril, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Y la vuelta del 9 al 11 de abril, en el Estadio Hidalgo.

