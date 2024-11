Guimaraes hace un fuerte reclamo a la Concacaf en plena final de la Copa Centroamericana ante Real Estelí

A horas del primer encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí por la final de la Copa Centroamericana, Alexandre Guimaraes decidió hablarle a Concacaf. El entrenador no se guardó nada y le hizo un reclamo directo por la organización del torneo.

Hay un aspecto de esta edición que le molesta mucho al entrenador de Alajuelense y se los hizo saber en conferencia de prensa. No se guardó nada sobre el tema y no le importó si esto podría traerle consecuencias de cara a la definición de la serie contra los nicaragüenses.

¿Qué le reclamó Alexandre Guimaraes a Concacaf?

Alexandre Guimaraes declaró que le gustaría que se elimina el gol de visita, vital para la clasificación de Real Estelí a la final de la Copa Centroamericana. Los pinoleros igualaron con Herediano en el global de la semi, pero pasaron por los tantos fuera de casa.

“Es vital, pero me parece que para la próxima edición, como ya lo han hecho Conmebol y UEFA (quitarlo), esto no es bueno. Las reglas son como son y nosotros ahora tenemos que hacer todo el esfuerzo para por lo menos anotar, cosa que hemos hecho. No pasó en el partido contra Antigua y como diría Celso: “Fue una parida””, declaró Guima.

Alexandre Guimaraes habló en la previa a la final. (Foto: La Nación)

Y agregó: “Hemos hablado con mi cuerpo técnico de que en este tipo de series con este reglamento, es mejor inclusive que cerrés de visita que en casa. Entonces, nosotros acá sabemos bien que primero lo que tenemos que hacer es ganar el partido, que fue lo que hablamos para el segundo partido contra Antigua”.

Para finalizar, reveló como cambia la estrategia por esta regla: ”Era ganar el partido, independientemente de si ellos nos pudieran anotar o no. Acá jugando los primeros 90 minutos sí que es importante ganar el partido; y al ganar el partido, tener esa ventaja“.