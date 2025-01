Golpe desde México: Miguel Herrera recibe una noticia que en Costa Rica le querían ocultar

Los caminos de Miguel Herrera y la Selección de Costa Rica se cruzaron hace una semana movilizados por un sueño en común: clasificar al Mundial 2026.

Y este viernes, después de anunciar la convocatoria que armó su asistente, Paulo Wanchope, estuvo al frente de su primer microciclo de cara el amistoso que la Sele sostendrá contra Estados Unidos el próximo 22 de enero en Orlando, Florida.

Sin embargo, las cosas estuvieron muy cerca de darse de una forma completamente diferente y así lo hizo saber un reconocido colega sudamericano del “Piojo”, tomando por sorpresa a costarricenses y mexicanos.

Miguel Herrera se enteró tarde: no era la primera opción de la Fedefútbol

Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales, presentó una carpeta con varios candidatos para tomar las riendas de Costa Rica. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol no eligió a Miguel Herrera por sobre el resto.

Si bien había trascendido que la pulseada por el cargo era entre el estratega de 56 años y su compatriota, Ignacio Ambriz, los rumores también colocaban a Juan Carlos Osorio, DT de Xolos de Tijuana, como una opción más que potable.

Al parecer, el colombiano era el que llevaba las de ganar. Y aseguró en la rueda de prensa posterior al empate 1-1 con América que rechazó la oferta concreta que le hizo la Federación Costarricense, allanándole el camino al “Piojo”.

¿Por qué Miguel Osorio rechazó a Costa Rica?

“Para ser claro y concreto, yo decliné esa posibilidad cuando me la brindaron hace quince días por quedarme Tijuana y me mantengo en esa posición, ya luego ellos eligieron al señor Herrera. Me parece que es un hombre con alta experiencia en el fútbol y seguramente que obtendrá resultados muy satisfactorios para la Fedefútbol“, dijo Osorio.