Érick el ‘Cubo’ Torres, futbolista mexicano, se mostró fascinado con las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense. Además de su gran aporte al fútbol de Costa Rica con la camiseta del Asociación Deportiva Guanacasteca a sus 30 años de edad esto fue lo que comentó para una entrevista para Columbia Deportiva.

Torres llegó de su paso por Las Vegas Lights de la segunda división de Estados Unidos. Cubo llegó a tener un gran paso por la Major League Soccer, cosa que no pudo capitalizar en el máximo circuito de la Liga MX. Y que ahora lo está intentando hacer en Costa Rica en donde se llevó una gran sorpresa cuando visitó Alajuelense.

¿Qué dijo Érick el ‘Cubo’ Torres sobre Alajuelense?

El futbolista pudo conocer el denominado CAR hace unos meses, cuando participó en un partido de pretemporada y a partir de allí, quedó completamente asombrado. Y en una entrevista para Columbia Deportiva, expresó lo siguiente.

“Me tocó ir en la pretemporada al CAR de La Liga, son instalaciones de primer mundo, yo quedé impactado. En México no he visto algo así, no he visto unas instalaciones así. Solo las he visto en Estados Unidos. Son instalaciones increíbles“, aseveró Torres.

“Es de lo mejor que he visto. Tienen mesas de billar, de ping pong, vestidores, regaderas, cocina con 10-12 cocineros distintos, excelente alimentación, quedé sorprendido con todo lo que poseen. No me ha tocado ir al estadio de La Liga, tampoco al de Saprissa, pero por televisión se ven maravillosos. La cancha en esos estadios se ve muy bien”, sentenció Érick Torres.