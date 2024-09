Jeaustin Campos está haciendo una gran temporada en el fútbol de Honduras. Su Real España es el líder actual de la Liga Nacional y le saca cinco puntos de ventaja a su principal perseguidor, Motagua. Sin embargo, antes de su llegada al fútbol hondureño, el técnico más ganador de la historia de Saprissa atravesó varios momentos de incertidumbre.

Cuando todavía era DT del equipo morado, en marzo de 2023 Javon East lo denunció por comentarios racistas. El Comité de Ética le impuso una sanción de seis meses y una multa económica de 5 mil dólares. De hecho, esto le costó su despido en Saprissa.

Tiempo después de su suspensión, en mayo de este año, la multa fue anulada por el Tribunal de Apelaciones. Por este motivo, la sanción quedó sin efecto alguno cuando el abogado de Javon East aseguró que el propio jugador le confirmó que no había escuchado comentarios racistas por parte de Campos. Lejos de evitar hablar de este tema pasado, el actual DT de Real España volvió a referirse sobre el caso.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre su conflicto con Javon East?

“Yo no espero sentado cuando pasan los que me hicieron daño, pero realmente he encontrado tranquilidad, son heridas que no se sanan, que no se superan, injusticias que pasan. Fue un circo, el Comité de Ética creyó en falacias, fue circense, no quiero ahondar mucho en eso, mis abogados están en eso”, comenzó Campos en una entrevista con ESPN.

Al ser consultado sobre si superó el episodio con East, aseguró: “En realidad superada no. Me sigue doliendo, uno es un ser humano, tiene su corazón, fue irrespetado profesionalmente, fui humillado en la parte personal, eso son heridas que son difíciles de sanar, no quiere decir que uno tenga rencor, el fútbol es más criminal que la vida, vos haces algo malo y tarde o temprano lo cobras en el fútbol”.

¿Cómo sigue el caso entre Campos y Javon East?

En relación a cómo continúa su situación con el delantero de Saprissa, Campos reveló: “Hay cuestiones legales que siguen en pie, y ya está en proceso, de eso se encargará la justicia, precisamente de buscar eso, justicia. La sociedad futbolística de Costa Rica ha reconocido la calidad de profesional que yo soy”.