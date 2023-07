La Selección de Fútbol de Costa Rica ha logrado sortear la fase de grupos de la Copa Oro 2023. A pesar de haber caído ante Panamá en el debut por 2-1 y no pasar del empate contra El Salvador en la segunda jornada, el 6-4 propinado a Martinica le permitió avanzar a cuartos de final, instancia en la que enfrentará a México.

Previo a tamaño desafío, en conferencia de prensa post-triunfo ante los caribeños, el defensor Francisco Calvo se mostró optimista y convencido de que la tricolor puede lograr la victoria a pesar de la negatividad que ha rodeado al equipo. “Tenemos un gran partido por delante, será un gran ambiente a estadio lleno. Haremos todo lo posible para poder derrotar a México, es un rival muy difícil, en las dos últimas ocasiones que los enfrentamos hemos estado cerca“.

En esa misma línea, aseguró: “Nos vamos con buena confianza, convencidos de que podemos ganarle a México, el grupo es fuerte y podemos hacerlo“. En cuanto a lo conseguido ante el territorio francés de Ultramar, ponderó: “Quiero resaltar los 6 goles que hicimos, no es fácil conseguir eso. Logramos la clasificación, que era lo que queríamos. (…) La gente puede decir que es un rival flojo, pero no es así, es un rival difícil“.

Con relación a las cuatro dianas en contra, reflexionó: “A nadie nos gusta que nos metan tantos goles, no sé qué pasó, fueron despistes que tuvimos dentro del partido que no deben pasar, tenemos que ser autocríticos y analizar lo que pasó“. A su vez, aseguró: “Ha sido una Copa de Oro turbulenta, difícil, no lo vamos a negar. Ha sido complicada por todo lo que se vive afuera, nunca he sentido tanta negatividad, ni siquiera cuando tuvimos la primera mala ronda de la eliminatoria. Ha sido exagerado, pero es parte de estar en la Selección, representamos al país y tenemos que aguantar esas cosas“.

Costa Rica se prepara para enfrentar a México el próximo sábado a las 7:30 p.m. en un partido que promete grandes emociones. ¿Quién se quedará con el boleto a las semifinales para enfrentarse al ganador de Guatemala vs. Jamaica?