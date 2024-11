Filazo a Jafet Soto: Paté Centeno vuelve a encender la polémica en Herediano

Ya pasaron tres meses desde la salida de Walter Paté Centeno como entrenador de Herediano. El DT tico estuvo apenas en nueve partidos y fue cesado de su cargo luego de haber asumido un mes atrás con tan solo dos derrotas en su corto ciclo.

La decisión fue tomada por Jafet Soto, quien determinó esta postura en base a la falta de resultados en el Torneo Apertura. El Team cosechó dos victorias, dos empates y dos derrotas por el certamen local de la mano de Paté. La última derrota ante Cartaginés por 3-1 le costó el puesto y dejó de ser el técnico.

Muchos aficionados de Herediano no entendieron la decisión, ya que apenas había dirigido seis encuentros por la Liga Promérica . Además, por Copa Centroamericana el Team ganó los dos que jugó y le habían arrebatado el título de Copa a Saprissa en la final por penales. Por esta falta de paciencia, Paté Centeno decidió volver a hablar del tema.

El filazo de Paté Centeno contra Jafet Soto tras salir de Herediano

“Me dolió, habíamos planificado bien, habíamos ganado un título de copa, solo faltaba seguir trabajando, darle tranquilidad al equipo, primero se fue Roberth Garbanzo y al mes yo para que cambiara nuevamente toda la estructura del Herediano”, comenzó el exentrenador de Herediano.

Luego, detalló acerca de la falta de tiempo para imponer su trabajo con un claro mensaje a Jafet Soto: “Me ha costado por la impaciencia, los dirigentes piden resultados a como dé lugar, se olvidan de que el campeonato es corto, hay que darle proceso al entrenador de un año, y si en ese tiempo no existe una evolución tiene que haber un cambio, pero creo que eso se debe a la toma de decisiones en lo caliente de muchos“.

En Herediano detallaron su salida en base a la falta de resultados, algo que no le convenció a Paté: “De resultados no se puede quitar un técnico en 5 partidos, en el campeonato ha habido jugadores y entrenadores que han estado perdiendo más y no ha pasado nada, yo creo que Saprissa perdió cinco partidos, Alajuela también, tiene que prevalecer la paciencia“.

