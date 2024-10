Paté Centeno no se guardó nada cuando le tocó hablar sobre su paso breve por Herediano al mando de Jafet Soto.

Contundente: Paté Centeno revela lo que Jafet Soto no le dejó hacer en Herediano

La breve experiencia de Walter Centeno al frente del Club Sport Herediano que ahora dirigeJafet Soto como director técnico, dejó una huella complicada en el fútbol costarricense. Su salida abrupta del banquillo rojiamarillo, tras apenas dos meses y cinco partidos, generó un gran revuelo en el medio.

Sin embargo, fue su posterior aparición en el podcast Prime Fútbol la que encendió la mecha de la polémica. Las declaraciones de Centeno, en las que criticó abiertamente el funcionamiento interno del club y el sistema de poder en el fútbol tico, desencadenaron un intenso debate sobre la gestión de los equipos y el rol de los entrenadores.

El paso de Walter Centeno por el Club Sport Herediano fue efímero, pero sus palabras han resonado con fuerza en el fútbol costarricense. El exjugador y entrenador no dudó en compartir su visión sobre los motivos de su salida del Team

¿Qué no le dejó hacer Jafet Soto a Paté Centeno en Herediano?

“Yo creo y estoy completamente seguro con la experiencia que he vivido, si yo no tengo el poder de cancha, es imposible”, afirmó Paté Centeno en el pódcast Prime Fútbol dejando claro tener el control total sobre lo que ocurre en el terreno de juego es esencial para el buen rendimiento del equipo. Además, confirmó que en Herediano no tuvo el control que el quería.

“Yo tengo que tener el control de cancha, porque los jugadores tienen que ver al entrenador como lo máximo, como el más respetado, independientemente de la forma que juego. En Costa Rica se ha dado mucho a que el entrenador no es la figura que tiene el poder. El poder se ha basado mucho en el dirigente y en los jugadores”, finalizó Paté Centeno.