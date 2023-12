El Torneo Apertura 2023 llegó a su fin para Liga Deportiva Alajuelense, que ya pone el foco en el próximo año. Con la continuidad prácticamente confirmada de Andrés Carevic al mando del equipo, es menester reforzar la plantilla para afrontar otro semestre exigente, en el que disputará la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Principalmente, teniendo en cuenta que un gigante de Sudamérica habría posado los ojos en Alexis Gamboa, cuyo rendimiento parejo lo llevó a erigirse como el pilar de la defensa Rojinegra. Según reveló el periodista Gustavo López, especializado en el fútbol colombiano, se trataría de Atlético Nacional.

“Por el momento mi representante está trabajando en eso, pero no lo tengo claro. Mi sueño es volver a salir, pero ahorita estoy feliz en la Liga y la selección. Uno siempre se prepara, siempre hay que mejorar. Me siento bien física y mentalmente para volver a salir”, comentó Gamboa sobre los rumores.

El entrenador del conjunto antioqueño es John Bodmer, ex asistente técnico de Luis Fernando Suárez en La Sele, quien siguió de cerca al central de 24 años a pesar de no tener lugar y perderse por esta razón el Mundial de Qatar. Sin embargo, el ex legionario no sería el único futbolista en carpeta.

¿Por qué Atético Nacional busca a Alexis Gamboa?

Hay un motivo claro: la baja de zaguero Cristian Zapata, mundialista con Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018, cuyo flojo rendimiento decantó en su salida. “Cuando llegué, venía de recuperarse de una molestia y era natural que su rendimiento no iba a ser igual. Después sus compañeros comenzaron a competir y creía que los que estaban ahí podían responder por la posición”, aclaró Bodmer.

¿Quién es el otro jugador que interesa a los Verdes?

La prioridad es el defensa colombiano Bernardo Espinosa, suplente en Girona, el equipo sensación de España, con quien vienen negociando desde noviembre según informó Gustavo López. Además, es del gusto de Bodmer: “Es un jugador importantísimo, mucha trayectoria, tiene toda la formación europea, muy técnico y te hace pase filtrado con izquierda y derecha, tiene juego aéreo, viene de un proceso con Míchel y hoy por hoy son líderes del fútbol español”, dijo.

Mientras tanto, Alajuelense cerró su primer fichaje del 2024: el zaguero de 19 años Jeyland Mitchell, procedente de Liberia, quien llegó por un año y estará tanto en el U-21 como en el primer equipo si Andrés Carevic así lo dispone.

