Pasan los días y Keylor Navas sigue sin definir que será de su futuro. El mercado de pases de Europa cierra el 31 de agosto y no se ve en el horizonte que el guardameta nacido en Costa Rica firme por algún equipo del viejo continente.

Esto no afecta solamente a la incertidumbre en la vida real, sino también a nivel videojuegos. Y es que cada vez falta menos para la salida del FC25 y el portero tico no estaría presente en una edición después de 13 años ininterrumpidos.

¿Por qué Keylor Navas no aparecería en el FC25?

Al no tener equipo y no confirmarse que sucederá con él, Keylor Navas no tendrá su carta en el FC25. Esto podría mantenerse así en caso de que se termine retirando o vaya a alguna liga que no tenga este licenciada en este videojuego.

Si el ex PSG termina firmando por un club que si se encuentra en este EAFC se podría agregar en la primera actualización. Todo dependerá de lo que termine decidiendo el tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid.

¿Cuándo fue la primera vez que Keylor Navas apareció en el FIFA?

La primera aparición de Keylor Navas fue en el FIFA 12 cuando jugaba para el Levante de España. Allí comenzó una media de 69 y, de ahí en más, fue escalando hasta llegar a su máximo puntaje: 90, lo tuvo tanto en el Real Madrid como PSG.

Su última carta fue en el 2024 y tenía 82 de media, aunque en el modo carrera solía bajar a la primera temporada. De todas formas, se mantuvo siempre como uno de los mejores guardametas del juego.